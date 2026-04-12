Шимпанзе впервые устроили «гражданскую войну»

В дикой природе ученые впервые зафиксировали масштабный раскол внутри одной группы шимпанзе, который привел к многолетнему насилию и убийствам. Работа опубликована в журнале Science.

Речь идет о крупнейшем известном сообществе Pan troglodytes, обитающем в Национальном парке Кибале. За более чем 30 лет наблюдений ученые увидели, как единая группа постепенно раскололась на два враждующих лагеря — и фактически начала «гражданскую войну».

Исследование возглавил эволюционный антрополог Аарон Сэндел из Техассого университета в Остине. По его словам, наблюдаемое поведение заставляет по-новому взглянуть на причины конфликтов — не только у животных, но и у людей.

Изначально, в 1990-х годах, все шимпанзе жили одной большой группой. Однако в 2015 году, вскоре после смены альфа-самца, исследователи заметили странное поведение: внутри сообщества начали формироваться два отдельных кластера. Сначала группы просто избегали друг друга, но вскоре это переросло в агрессию. Граница между ними прошла прямо по центру территории, которую самцы начали патрулировать как «фронт».

К 2017 году конфликты стали открытыми. Более малочисленная «западная» группа начала нападения на «центральную» — несмотря на численное превосходство противника. К 2018 году раскол стал окончательным: шимпанзе перестали вместе питаться, спариваться и даже находиться на одной территории. Самым тревожным этапом стало насилие против детенышей. В 2021 году ученые зафиксировали, как одна группа похищала и убивала малышей другой. В период с 2018 по 2024 год фиксировались регулярные убийства — в среднем одного взрослого самца и двух детенышей ежегодно. Такая интенсивность насилия оказалась выше, чем при обычных межгрупповых конфликтах у шимпанзе.

Подобные расколы внутри одной популяции считаются крайне редкими — по генетическим данным, они могут происходить раз в несколько сотен лет. Еще в 1970-х годах Джейн Гудолл описала похожий конфликт в Танзании, но тогда часть ученых сомневалась, не был ли он спровоцирован вмешательством человека. В новом исследовании таких факторов не было.

Причины «войны» до конца не ясны. Среди возможных факторов — слишком большая численность группы (около 200 особей), что усложняет поддержание социальных связей, а также напряжение после смены лидера.

Авторы подчеркивают: у шимпанзе нет религии, политики или идеологий, но даже без этого их общества могут раскалываться и становиться агрессивными. По мнению исследователей, это говорит о том, что корни конфликтов могут лежать не только в идеях, но и в повседневных социальных взаимодействиях. В то же время ученые отмечают, что те же механизмы, которые приводят к расколу, могут работать и в обратную сторону — способствуя примирению и сотрудничеству.

Ранее было названо животное, пережившее крупнейшее вымирание на Земле и захватившее океаны.