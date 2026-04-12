Ученые выявили неожиданную причину высокого давления

Международная группа ученых обнаружила область мозга, которая может напрямую повышать артериальное давление — и, возможно, станет новой мишенью для лечения гипертонии. Работа опубликована в журнале Circulation Research (CR).

Исследователи сосредоточились на малоизученной зоне ствола мозга — латеральной парафациальной области (pFL), которая ранее связывалась преимущественно с контролем дыхания. Эксперименты на крысах показали, что нейроны этой области могут не только регулировать дыхательные движения, но и сужать кровеносные сосуды, повышая давление.

Как объясняют исследователи, pFL может связывать дыхательные ритмы с активностью симпатической нервной системы — той самой, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Именно ее чрезмерная активность часто лежит в основе гипертонии.

«Мы обнаружили, что при повышенном давлении эта область активируется, а ее отключение приводит к нормализации давления», — отметил физиолог Джулиан Пэтон из Университета Окленда.

Это открытие может объяснить, почему у многих пациентов давление остается высоким даже при приеме лекарств: по разным оценкам, до 40–50% случаев гипертонии имеют нейрогенную природу, связанную с работой мозга. Кроме того, результаты помогают понять связь гипертонии с апноэ сна. При нехватке кислорода или избытке углекислого газа — характерных для этого состояния — нейроны pFL активируются, что может приводить к скачкам давления.

Ученые уже предложили возможный способ воздействия на эту систему. Вместо прямого вмешательства в мозг они предлагают воздействовать на так называемые каротидные тельца — сенсоры в области шеи, которые могут влиять на активность pFL.

Пока результаты получены только на животных, и их еще предстоит подтвердить у людей. Однако открытие может стать основой для новых методов лечения гипертонии — особенно в случаях, когда стандартная терапия оказывается неэффективной.

