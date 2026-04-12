«Краснодар» остался лидером РПЛ после матча с «Зенитом»

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Педро.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с активом 45 баллов.

В 25-м туре 19 апреля «Зенит» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» дома примет калининградскую «Балтику».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

