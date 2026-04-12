ЦСКА обратится в РФС из-за судейства в матче против «Сочи»

ЦСКА намерен обжаловать в РФС судейство в матче РПЛ против «Сочи»

Московский ЦСКА собирается обжаловать в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Сочи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«ЦСКА обратится в ЭСК РФС по нескольким эпизодам из матча против «Сочи», — передал источник.

Клуб, предполагается, направит обращение из-за двух эпизодов: одиннадцатиметрового удара в ворота ЦСКА на 11-й минуте и отсутствия красной карточки для вратаря «Сочи» Александра Дегтева на 62-й минуте.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

По итогам 24 туров ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка. «Сочи» довели счет до 12 очков и укрепились на последнем, 16-м месте. Следующим соперником ЦСКА станут 18 апреля на выезде самарские «Крылья Советов».

Ранее тренер ЦСКА отказался называть поражение от «Сочи» позором.