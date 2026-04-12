В Италии высказались за приостановку запрета на импорт в ЕС газа из России

Генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци считает, что ЕС следует приостановить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который должен вступить в силу в 2027 году. Об этом сообщает Sole 24 Ore.

По его мнению, вопрос с газом следует пересмотреть.

Дескальци отметил, что газ обеспечивает гибкость энергосистемы для всех электростанций, чего не дают возобновляемые источники энергии, которые нельзя остановить, и атомная энергетика, которой у ЕС нет.

В конце марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Еврокомиссия выступает категорически против возобновления закупок Евросоюзом энергоресурсов из России и считает это «неприемлемым».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

