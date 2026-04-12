В Британии прокомментировали блокаду Ормузского пролива со стороны США

Sky News: Великобритания не будет участвовать в блокаде США Ормузского пролива

Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, о которой заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства королевства.

По его словам, Лондон продолжает поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива. Это является крайне необходимой мерой для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в Великобритании.

Представитель правительства добавил, что Соединенное Королевство не поддерживает взимание платы за проезд через пролив, а также работает с Францией и другими партнерами над созданием коалиции для защиты свободного судоходства.

12 апреля Трамп в Truth Social написал, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.