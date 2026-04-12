Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

В Британии прокомментировали блокаду Ормузского пролива со стороны США

Sky News: Великобритания не будет участвовать в блокаде США Ормузского пролива
Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, о которой заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства королевства.

По его словам, Лондон продолжает поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива. Это является крайне необходимой мерой для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в Великобритании.

Представитель правительства добавил, что Соединенное Королевство не поддерживает взимание платы за проезд через пролив, а также работает с Францией и другими партнерами над созданием коалиции для защиты свободного судоходства.

12 апреля Трамп в Truth Social написал, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!