WWF рассказал о сокращении численности животных на 60%

Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил, что с 1970 по 2014 годы на Земле на 60% сократилось число млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб. Такие данные содержатся в опубликованном докладе фонда.

Генеральный директор WWF Марко Ламбертини заявил, что актуальные данные по Living Planet Index говорят о «поразительном» сокращении популяции диких животных. Он подчеркнул, что сокращение числа животных на 60% является «мрачным сигналом» и показателем «давления», которое люди оказывают на планету.

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В докладе отмечается, что самый сильный спад численности животных зафиксирован в топиках Южной и Центральной Америки. Там, по сравнению с 1970 годом, численность животных сократилась на 89%. Также наблюдается значительное сокращение численности пресноводных видов: индекс пресной воды (Freshwater Index) продемонстрировал спад на 83%.

Ранее в WWF прокомментировали возможность климатической катастрофы в Баренцевом море.