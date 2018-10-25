Ученые предупредили о смертельной опасности зимы

Шведские ученые провели исследование, которое показало, что низкая температура воздуха в зимний период увеличивает вероятность сердечного приступа. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiolgy.

Уточняется, что при температуре ниже нуля градусов по Цельсию сердечный приступ возникает на 10% чаще.

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Ученые добавили, что, хотя экология и стрессы тоже играют свою роль в возникновении заболевания, основной причиной является холод.

Для исследования медики изучили данные 274 тысяч граждан Швеции с диагнозом инфаркт миокарда.