Источник назвал сроки последнего пуска «Протона»

Пуск ракеты-носителя «Протон» с космическим аппаратом «Благовест» запланирован на конец декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В 2018 году состоялся всего один запуск «Протона» с военным спутником «Благовест» номер 2. Отмечается, что на 2019 год центр Хруничева планирует до 10 запусков ракет «Протон».

Ранее в министерстве оборонной промышленности Казахстана заявили, что пуски «Протона» с космодрома Байконур планируется завершить до 2026 года.