В Совфеде оценили планы США вводить санкции против стран, уходящих от доллара

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил США с паразитом, который не может существовать без доллара как всемирной расчетной валюты. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал данные о том, что советники Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, избегающих доллара во внешней торговле.

«Это показательно: США, как всемирный паразит, не смогут существовать без доллара как всемирной расчетной валюты. <…> Если сфера действия доллара критически сузится, США не смогут продолжать жить в долг, мало кто будет покупать их гособлигации, то есть рухнет вся система финансирования Соединенных Штатов остальным миром», — написал Пушков.

В связи с этим, считает парламентарий, 35 млрд госдолга, «как Дамоклов меч, обрушатся на обанкротившуюся Америку».

Он подчеркнул, что во время президентства Джо Байдена доверие к валюте США заметно ослабло, и сравнил намерение команды Трампа «заставить» мир использовать доллар с «санкционным кольтом, приставленным к виску».

«В США всерьез встревожены фатальной невозможностью закрыть гигантский госдолг. Отсюда - и выработка новых методов, с помощью которых в США планируют вынудить остальной мир по-прежнему содержать Америку», — отметил Пушков.

До этого стало известно, что советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле.

Ранее Путин указал на риски жесткой привязки валюты к доллару.