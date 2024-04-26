Челябинца осудили за призыв к Киеву ударить по Кремлю

Жителя Челябинска осудили за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Центральный окружной военный суд.

По версии правоохранителей, стример во время трансляции допустил высказывания, в которых призывал Киев нанести удар по Кремлю. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

Россиянина осудили на 2,5 года. Их он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, фигурант дела не сможет администрировать сайты и каналы в интернете три года.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

До этого во Владикавказе за призывы к терроризму завели дело на врача-рентгенолога. Мужчина призывал сжигать заправки в интернете, но сотрудники МВД оперативно разыскали пользователя и задержали. На данный момент специалист находится под подпиской о невыезде.

Ранее россиянин пытался вступить в ВСУ и получил срок за госизмену и оправдание терроризма.