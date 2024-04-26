В Грузии продолжат рассмотрение закона об иноагентах

Парламент Грузии на следующей неделе (29 апреля — 5 мая) продолжит комитетские и пленарные рассмотрения закона об иностранных агентах. Об этом заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Других подробностей он не привел.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Законопроект вызвал резонанс в грузинском обществе. На протяжении нескольких дней в Тбилиси проходили массовые демонстрации против его принятия.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что продолжающиеся в стране митинги против законопроекта об иноагентах продолжатся и станут частью стратегии к парламентским выборам.