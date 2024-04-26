В Очакове произошло несколько взрывов

Координатор пророссийского подполья в Николаевской области Сергей Лебедев сообщил о серии взрывов в Очакове. Его слова приводит РИА Новости.

«Очаков. Несколько прилетов по акватории», — сообщил Лебедев.

Отмечается, что результаты ударов пока остаются неизвестными.

До этого Лебедев сообщил о прилете по Днепропетровской области Украины.

По его словам, удары пришлись по городу Марганец, расположенному ближе к берегу Днепра. В этом городе «засели» около 200 украинских военнослужащих, рассказал подпольщик.

Лебедев добавил, что вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского происходит «много чего интересного», что украинские войска пытаются запрятать. Живущие там люди говорят, что с Никополя проехать по побережью трудно, приходится делать большой крюк.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.