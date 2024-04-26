Стало известно, когда в России появится обновленный кроссовер Omoda C5

В 2024 году на российском рынке появится обновленный кроссовер Omoda C5, а также электрической версии E5. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственного корреспондента в Пекине.

«Показ обновленного Omoda C5, по предварительной информации, может состояться летом текущего года, продажи начнутся в третьем квартале. В настоящее время дизайн проходит процедуру утверждения. Кроме внешности также планируется обновить интерьер модели», — говорится в сообщении.

Что касается электрического Omoda E5, то в настоящее время он проходит процедуру сертификации и получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продажи E5 в России начнутся до конца второго квартала 2024 года.

До этого стало известно, что на открывшемся автосалоне в Пекине состоялась презентация нового кроссовера JAC X8, который станет прообразом российского автомобиля «Москвич 8».

Автомобили «Москвич 8» и JAC X8 не будут отличаться почти ничем, кроме логотипов и шильдиков. Единственный нюанс нового «трехрядника» для Китая заключается в том, что на втором ряду у него находится не сплошной трехместный диван, а два раздельных кресла. «Москвичу» же, скорее всего, достанется более привычная для россиян компоновка с диваном для трех человек.

Ранее сообщалось, что уровень готовности Lada Iskra составляет 80%.