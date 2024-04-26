На Камчатке прозвучит воздушная тревога

В Петропавловске-Камчатском прозвучит учебная сирена. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Согласно данным городской мэрии, 27 апреля, в центре города, прозвучит учебная сирена. Ее цель — тренировка по укрытию населения при получении учебного сигнала «воздушная тревога».

Горожан призывают отнестись с пониманием к проверке и соблюдать спокойствие, поскольку мероприятие носит учебный характер.

В мэрии подчеркнули, что подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе в разных районах Петропавловска-Камчатского.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Позднее его отменили. Перед этим Развожаев предупредил, что Черноморский флот (ЧФ) России проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов в прибрежных районах Севастополя.

Ранее сигнал тревоги прозвучал в Белгородской области.