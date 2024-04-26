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В Николаевской области Украины зафиксировали удар по расположению ВСУ

Подпольщик Лебедев: удар зафиксирован в селе Ивановка Николаевской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

В селе Ивановка Николаевской области Украины зафиксировали удар. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по описанию направления, удар, вероятно, пришелся в пансионат «Полесье», где располагались Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава. По его словам, точные потери украинской армии пока не известны, однако на место происшествия прибыло «много» бригад скорой помощи.

Также Лебедев сообщил о срыве ротации и снабжения ВСУ в результате удара ВС РФ по поезду ВСУ в момент разгрузки железнодорожного состава вечером 25 апреля. Аналогичные удары были произведены по железнодорожным станциям в городе Смела в Черкасской области Украины и в поселке городского типа Боровая в Харьковской области.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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