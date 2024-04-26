В США отказались выплатить гонорар россиянину за победу на UFC 300

Российский боец UFC Арман Царукян не получил деньги за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает MMA Junkie.

По информации источника, решение заблокировать выплату приняла Атлетическая комиссия Невады (АКН) из-а инцидента, который произошел с участием россиянина перед его поединком.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Позже болельщик признался, что был пьян. А Царукян объяснил свое поведение тем, что тот показал ему средний палец. Россиянин признался, что хотел сломать фанату палец. Рассмотрение дела Царукяна в Атлетической комиссии Невады состоится 30 апреля.

Поединок между россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой Армана раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее боец UFC не был удивлен, что Царукян ударил фаната перед боем.