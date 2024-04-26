Удар зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых хотели перекинуть под Энергодар. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, удары пришлись по городу Марганец, расположенному ближе к берегу Днепра. В этом городе «засели» около 200 украинских военнослужащих, рассказал подпольщик.

«Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть», — поделился собеседник агентства.

Лебедев добавил, что вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского происходит «много чего интересного», что украинские войска пытаются запрятать. Живущие там люди говорят, что с Никополя проехать по побережью трудно, приходится делать большой крюк.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на границе с Белгородской областью сорвали попытку создания огневой точки ВСУ.