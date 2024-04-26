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Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая

Столтенберг: Запад не должен быть зависим от Китая, как когда-то от России

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада не должны попасть в зависимость от Китая, как некогда это произошло с Россией в вопросах поставки нефти и газа. Его слова приводит Reuters.

«В прошлом мы совершили ошибку, попав в зависимость от российских нефти и газа. Мы не должны повторить эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, сырья, технологий делает нас уязвимыми», – заявил Столтенберг.

Он также отметил, что если Пекин хочет сохранить хорошие отношения со странами Запада, то он должен прекратить поддержку России в конфликте на Украине.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Она подчеркнула, что США все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая, поставляя Москве товары двойного назначения. Смит считает, что без помощи Пекина Россия «была бы в совершенно иной ситуации и имела бы проблемы».

Ранее в НАТО назвали Россию «хронической угрозой» миру.

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