Жена вратаря сборной России заявила, что ненавидит гулять со своими детьми

Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» и сборной России Сергея Песьякова, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ненавидит гулять со своими детьми, поскольку брезглива.

Изначально Песьякова выложила видео, на котором запечатлено, как ее сын ползает по детской площадке.

«Мне немножко дурно смотреть на это все. Но! Вариантов нет. Вот так. Я вообще считаю, что я мегамать. Я играю, я гуляю со своим сыном на площадке. И вообще гуляю, и вообще выгуливаю его каждый день. Считаю, что это вообще уровень», — заявила она.

Позднее супруга вратаря опубликовала еще ряд Stories, посвященных этой теме.

«Для тех, кто не знает: я ненавижу гулять с детьми! Ни со старшими, ни с младшим. Для меня это ежедневное преодоление себя. И да, я до крайности брезглива. Поэтому мне особенно тяжело наблюдать такие картины. Тонны влажных и спиртовых салфеток покупаются и используются нами», — рассказала она.

Ксения и Сергей познакомились, когда голкипер выступал за ярославский «Шинник» в 2008 году. Молодые люди познакомились в одном из ресторанов города. Сначала между ними была только дружба — голкиперу пришлось уехать в Москву для выступления за «Спартак». Три года они общались на расстоянии, а в 2014 году поженились. Пара воспитывает троих детей — Артема, Полину и Ярослава, который появился на свет в феврале 2023 года.

Песьяков родился в Иванове и получил футбольное образование в родном городе. Затем голкипер поиграл в «Шиннике», «Текстильщике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». С 2017 года он защищает цвета «Ростова».

В 2022 году голкипер впервые был вызван в сборную России. Песьяков провел за национальную команду два матча.

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