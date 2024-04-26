В Белоруссии предупредили о максимальном числе западных войск у границ России

Число западных войск, которые находятся у границ России и Белоруссии, в настоящее время стало максимальным за последние 20 лет. Об этом заявил ТАСС первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, при изучении обстановки на границе стало известно, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран, например, Прибалтики или Польши. Он утверждает, что это воинские формирования блока НАТО и американские батальоны.

Западные войска располагаются на полигоне Пабрады в Литве в 15 километрах от государственной границы с Белоруссией, отметил Муравейко.

До этого Белоруссия прописала в военной доктрине недопустимость нападения на другую страну. Как говорится в документе, белорусская сторона рассмотрит возможность задействования военной силы «только после исчерпания возможностей использования политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологических и других мер в интересах обеспечения военной безопасности и обороны».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.