Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

Основной кандидат на пост генерального секретаря НАТО, действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен попросить помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в страну. Об этом пишет N-TV.

Как следует из текста, Рютте провел телефонный разговор с Эрдоганом 31 марта, в ходе которого попросил поддержать его кандидатуру на пост генсека Североатлантического альянса. Теперь же он собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции лично, отмечается в материале.

3 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщала, что кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран — членов альянса. По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.

Ранее фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США.