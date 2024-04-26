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В России стало больше самозанятых

ЮKassa: число самозанятых россиян в 2023 году выросло на треть

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Shutterstock

Число зарегистрированных самозанятых россиян по итогам 2023 года выросло на 33%. Об этом свидетельствует исследование сервиса ЮKassa, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Обороты самозанятых в России за прошлый год также увеличились — на 38%. При этом средний чек сократился почти на четверть, до 934 рублей.

«Снижение среднего чека можно объяснить тем, что самозанятые, которые только выходят на рынок, часто устанавливают более низкие цены на свои товары и услуги. Так они могут продавать больше товаров и набирать лояльную аудиторию», — пояснил начальник отдела электронной коммерции ЮMoney Никита Савельев.

Активнее всего россияне в 2023-м регистрировали самозанятость в Дагестане, Тыве и Чечне. За год количество независимых исполнителей в этих регионах выросло в три раза. Далее идут Читинская (+84%), Орловская (+83%) и Курганская (+81%). области. В Москве и Санкт-Петербурге прирост был менее активным. За год самозанятых в этих двух городах стало на 27% и 20% больше соответственно.

До этого стало известно, что самозанятые предпенсионеры в России работают на 16% больше молодежи.

Ранее россиянам назвали минусы самозанятости.

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