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«Вас давить надо»: в Барнауле таксист пригрозил топором юноше на электросамокате

В Барнауле конфликт между таксистом и юношей на электросамокате попал на видео

В Барнауле таксист пригрозил топором подросткам, которые катались на электросамокате. Видео, снятое одним из самокатчиков, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Все произошло 25 апреля на Социалистическом проспекте в районе Педуниверситета. По словам очевидцев, подросток ехал на электросамокате и едва не задел автомобиль такси. Водитель вышел из машины и сделал замечание юноше, который помешал проезду, а затем достал из багажника топор.

«Вас давить надо!» — заявил он молодым людям и уехал.

Как позже рассказал другой свидетель дорожного конфликта, снимавший происходящее с другого ракурса, школьники ехали вдвоем на одном самокате и попытались пересечь проезжую часть, даже не притормозив.

«Сами начали провоцировать — он уже сел в машину и хотел уезжать, но они его просто вывели из себя», — отметил местный житель.

Ранее россиянку оштрафовали после поездки на электросамокате с двумя детьми.

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