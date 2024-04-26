Альтернативный способ добычи золота при помощи бактерий придумали российские ученые

Ученые Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета им. М.В. Аммосова совместно с СО РАН нашли альтернативный способ выделения сульфидов, содержащих золото и сурьму, из комплексных многокомпонентных руд. Для этого используются не агрессивные химические реагенты, а обычные сибирские бактерии. Данный метод более экономичный и экологически безопасный, на сегодняшний день он не имеет аналогов в мире. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

В настоящее время существует ряд известных способов извлечения золота и других ценных элементов из различных многокомпонентных руд. Однако при их использовании ученые все чаще отмечают ухудшение состава руд и возникающие сложности с их обогащением. Поэтому ученые давно думают над тем, как оптимизировать добычу, экспериментируя с различными микроорганизмами.

Новый способ был найден после обнаружения бактерий, отобранных на золотоносных месторождениях Красноярского края.

После первой обработки руды, ученые выделяют из нее коллективный концентрат, в составе которого присутствуют минералы с включениями золота и остатки минералов сурьмы. Затем, чтобы селективно выделить из концентрата минералы с содержанием золота и сурьмы, ученые используют бактерий.

«Эти бактерии адаптированы к среде хвостохранилищ, в которых хранятся отходы обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). Применение таких микроорганизмов гораздо безопаснее для окружающей среды, чем использование традиционных, достаточно агрессивных химических реагентов. Также наш метод дешевле аналогов – на производство тонны концентрата с привлечением микроорганизмов будет затрачено в 3 раза меньше электроэнергии», – рассказала «Газете.Ru» соавтор исследования, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов СФУ Наталья Алгебраистова.

Сейчас ученые заняты подбором и культивированием наиболее подходящих сибирских штаммов бактерий, которые устойчивы к условиям среды и живут в смеси измельченных руд с водой.

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