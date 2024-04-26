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В РФ хотят запретить «Антироссийское сепаратистское движение»

Минюст РФ потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ потребовало признать экстремистской организацией и запретить международное «Антироссийское сепаратистское движение» и его филиалы . Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное разбирательство по требованию минюста состоится в Верховном суде РФ 7 июня.

До этого Росфинмониторинг внес «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) в перечень террористических и экстремистских организаций после решения Верховного суда.

Перед этим министерство юстиции России включило движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в список запрещенных и ликвидированных в соответствии с решением суда.

В постановлении суда говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а на территории России оно действует с 1984 года. Из документа следует, что в РФ установили 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения.

Ранее Путин напомнил, как сепаратисты «раскачивали» ситуацию в России в 90-е.

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