В Волгоградской области задержаны двое мужчин, готовивших теракты

В городе Волжский в Волгоградской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в подготовке терактов в военкомате и отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

В местах проживания задержанных были обнаружены детали огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации. Следственные действия продолжаются.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что число терактов в РФ в 2023 году выросло в 3,5 раза.

По данным генпрокурора, большинство террористических актов совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы. Краснов отметил, что в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз. В 2023 году зарегистрировано почти 2,5 тыс. таких преступлений.

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