Глава NASA уверен в безопасности ракет «Союз»
Глава космического агентства NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в безопасности российских ракет «Союз», передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду, что астронавты США вновь полетят в космос на «Союзе».
Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения «Союза МС-10».
По его словам, при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение второй ступени с одним из боковых элементов.