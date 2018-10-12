Atlantic: неудачный запуск «Союза» может сорвать график будущих полетов

Неудачный запуск «Союза» стал печальным знаком для перевозки космонавтов на Международную космическую станцию, и может сорвать график будущих полетов, пишет The Atlantic.

11 октября в 11.40 с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-МС10», который должен был отправить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж — командира корабля Алексея Овчинина (Роскосмос) и бортинженера Ника Хейга (NASA). Однако во время старта ракеты произошла авария носителя. Трансляция пуска ракеты была прервана.

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Как отмечает The Atlantic, этот инцидент является первой неудачей запуска «Союза» за 35 лет.

Полет человека в космос всегда будет рискованным, пишет издание. Тем не менее, с 1980-х годов на космодроме Байконур прошли десятки успешных запусков на Международную космическую станцию сначала российских космонавтов, а затем космонавтов со всего мира. В течение почти 40 лет экипажи доставлялись на МКС без происшествий.

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как инженеры обнаружили загадочную дыру в обшивке пристыкованного к МКС «Союза». Экипаж на борту смог ее заделать, но в России все еще расследуют этот случай.

На данный момент не совсем ясно, как долго в России будут расследовать неудачный запуск «Союза» с Байконура, и когда Москва почувствует готовность возобновить его работу.

Ранее в Роскосмосе заявили, что причиной крушения «Союза» стало соприкосновение второй ступени с одним из боковых элементов, которое произошло после разделения первой и второй ступеней.