В Роскосмосе рассказали о планах США по совместным с Россией запускам к МКС

Директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что американская сторона не намерена отказываться от услуг России по доставке специалистов на МКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Крикалева, окончательной версии произошедшей накануне аварии в настоящее время нет. При этом ясно, что речь идет о столкновении при разделении первой и второй ступеней, но пока неизвестно, что к этому привело.

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«У МКС предусмотрен беспилотный режим, но будем стараться, чтобы этого не случилось, потому что станция сделана для пилотируемого полета», — сказал Крикалев.

Он добавил, что американские коллеги не намерены отказываться от российских услуг по доставке к МКС, а в профессиональной деятельности в этой области между государствами нет разногласий.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн обсудили аварию «Союза».