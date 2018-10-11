На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»
На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии космического корабля «Союз», передает РИА «Новости».
Уточняется, что руководит комиссией глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Также сообщается, что комиссия представила первые доклады, проанализированные на основе телеметрической информации, поступившей с РН «Союз-ФГ».
Ранее представитель NASA Кини Тодд заявил, что российская сторона разберется в причинах аварии «Союза».