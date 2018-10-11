В Кремле прокомментировали аварию ракеты с новым экипажем МКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложат всю необходимую информацию в связи с аварией ракеты-носителя «Союз МС-10», на борту которой находился новый экипаж Международной космической станции, передает РИА «Новости».

«Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации», — сказал Песков.

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Он также сообщил, что руководители космической отрасли занимаются расследованием инцидента.

«Слава богу, космонавты живы, по той информации, которую мы получаем. И это главное», — добавил он.

Песков также отметил работу систем безопасности и самого экипажа в критической ситуации.

Ранее сообщалось, что Роскосмос сформирует комиссию после аварии «Союза».

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