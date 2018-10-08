В ООН обрисовали катастрофические последствия глобального потепления

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) опубликовала отчет, в котором обрисовала возмодные последствия изменения климата, которые ожидают планету, если выбросы парниковых газаов сохранятся на нынешнем уровне.

В составлении доклада участвовали ученые из 40 стран, которые проанализировали более 6 тыс. научных работ по изменению климата. В нем утверждается, что такие природные бедствия, как лесные пожары, засухи, неурожаи и вымирание коралловых рифов грозят Земле уже к 2040 году, то есть в период жизни нынешнего поколения.

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Расчеты показывают, что при сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов, повышение средней температуры атмосферы на 1,5 градуса стоит также ожидать уже к 2040 году, то есть гораздо раньше, чем предполагалось ранее. При этом «ограничение роста температуры полутора градусами требует быстрых, долгосрочных и беспрецедентных изменений во всех общественных аспектах», — говорится в докладе.

По оценкам авторов доклада, ущерб от изменений климата в глобальном масштабе может оцениваться в $54 трлн.