Умер Леон Макс Ледерман

Ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман умер 3 октября в возрасте 96 лет. Об этом говорится на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми.

Как сообщается, ученый скончался в доме престарелых в городе Рексберге в штате Айдахо. Ледерман возглавлял Национальную ускорительную лабораторию с 1978 по 1989 год.

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Ученый получил Нобелевскую премию в 1988 году вместе с коллегами Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером за открытие мюонного нейтрино.

Отмечается, что Ледерман посвятил научной карьере более 60 лет своей жизни, став одной из важнейших фигур в области физики элементарных частиц.