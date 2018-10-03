В США мужчина едва не ослеп от аналога «Виагры»

31-летний американец едва не лишился зрения и повредил светочувствительные клетки глаза, колбочки, после приема препарата с тем же действующим веществом, что и у «Виагры». Теперь все, что он видит, имеет красноватый оттенок и этот эффект может оказаться постоянным, считают врачи. Медицинский случай был описан в журнале Retinal Cases.

Мужчина приобрел препарат на основе силденафила цитрата через интернет. В отличие от «Виагры», препарат представлял собой раствор и мужчина попросту отхлебнул его из бутылки, таким образом приняв дозу явно больше рекомендуемой. Вскоре после этого он начал видеть вспышки, появилась чувствительность к свету, все стало казаться красноватым. Через два дня мужчина обратился в медицинский комплекс Маунт-Синай, к этому времени вспышки уже пропали, но краснота сохранилась.

Офтальмологи установили, что у мужчины повреждены колбочки — светочувствительные клетки, отвечающие за цветопередачу. Это и привело к нарушению восприятия цвета. Даже спустя год нормальное восприятие не восстановилось. Врачи предполагают, что дело может быть даже не в самом силденафиле, а в примесях, содержавшихся в растворе. Тем не менее, они отмечают, что известны и многие другие случаи повреждения зрения вследствие приема силденафила. Также они предупреждают, что его прием способен привести к сердечному приступу и гангрене полового члена из-за слишком продолжительной эрекции.