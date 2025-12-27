Катерина Шпица объявила о беременности

Размер шрифта
Актриса Катерина Шпица станет матерью во второй раз
Кадр из видео/Telegram-канал «Катерина Шпица»

Актриса Катерина Шпица в Telegram-канале раскрыла свою беременность.

Шпица записала юмористический ролик с мужем Русланом Пановым в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они станцевали под песню мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В конце ролика Шпица сняла с себя наряд и показала округлившийся живот.

«Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — подписала публикацию артистка.

В комментариях поклонники поздравили звезду с будущим пополнением в семье. Для пары ребенок станет первым общим, а для артистки — вторым. Шпица воспитывает 13-летнего сына от каскадера Константина Адаева.

В ноябре 2024-го Шпица впервые рассказала о своей замершей беременности. В январе 2025-го она призналась, что у нее не получается забыть о потерянном ребенке.

Когда актриса готовилась стать мамой во второй раз после замужества с Русланом Пановым, первый же скрининг обнаружил неразвивающуюся беременность.

Ранее жених беременной Лерчек не исключил операцию после угрозы выкидыша.

