Найдено письмо Галилея, которым он обманул инквизицию

Историки из Университета Бергамо в Италии нашли в архивах Лондонского королевского общества письмо Галилео Галилея, с помощью которого он обманул церковь и отвел от себя подозрения инквизиции. Информация была опубликована в отчете в журнале Nature.

Приверженность Галилея гелиоцентрической системе мира привела к появлению множества недоброжелателей и привлекла к ученому внимание инквизиции. В 1613 году Галилей написал знаменитое письмо своему ученику аббату Кастелли, защищающее гелиоцентрическую модель Солнечной системы. Галилей писал, что Священное Писание относится только к спасению души и в научных вопросах не авторитетно: «ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы», — утверждал он. Письмо было опубликовано в открытых источниках, что повлекло за собой волну доносов в инквизицию.

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Дабы поправить свою репутацию, Галилей пошел на хитрость. Он объявил, что это письмо написали его противники с целью очернить имя ученого. Параллельно он подготовил новую версию письма, которую и нашли исследователи. Если изначально он писал, что которые положения в Библии «ложные, если идти по буквальному значению слов», то в новой версии называл их «отличными от истины». Многие другие высказывания также были заменены более мягкими синонимами. Письмо он через римского священника передал в Ватикан.

Тем не менее, самоцензура в конечном итоге не спасла Галилея — в 1633 году в Риме состоялся инквизиционный процесс, по итогам которого ученый был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, которое вскоре было заменено на домашний арест и пожизненный надзор инквизиции.