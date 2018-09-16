Источник: обнаружено фото «Союза» до появления в нем отверстия

Комиссия РКК «Энергия» предоставила Роскосмосу фотографии космического корабля «Союз МС-09» на этапе сборки, где на корпусе нет никакого отверстия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты», — говорится в сообщении.

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По словам источника, никаких отверстий на корпусе не обнаружено.

Он также добавил, что после установки панелей «Союз» закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией и отправили в цех для окончательной сборки.

Источник подчеркнул, что таким образом отверстие появилось в корпусе корабля между тем, как «Союз» покинул цех «Энергии» и запуском.

Ранее СМИ сообщили, что Роскосмос изучит выводы РКК «Энергия» о причине ЧП на «Союзе».