Источник: обнаружено фото «Союза» до появления в нем отверстия
Комиссия РКК «Энергия» предоставила Роскосмосу фотографии космического корабля «Союз МС-09» на этапе сборки, где на корпусе нет никакого отверстия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты», — говорится в сообщении.
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По словам источника, никаких отверстий на корпусе не обнаружено.
Он также добавил, что после установки панелей «Союз» закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией и отправили в цех для окончательной сборки.
Источник подчеркнул, что таким образом отверстие появилось в корпусе корабля между тем, как «Союз» покинул цех «Энергии» и запуском.
Ранее СМИ сообщили, что Роскосмос изучит выводы РКК «Энергия» о причине ЧП на «Союзе».