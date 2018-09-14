Источник опроверг появление новых дыр в «Союзе»

Новых отверстий в российском корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, не появилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Он также подчеркнул, что обнаруженное ранее отверстие в «Союзе» было просверлено только в корпусе корабля, а не в покрывающей корабль изоляции.

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«Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию…», — сказал источник.

Он отметил, что это то же самое отверстие, что и ранее, а не новые следы сверления.

Ранее сообщалось, что космонавты проверят поверхность «Союза» на наличие дыры.