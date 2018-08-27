Ученые выяснили, как долго следы марихуаны сохраняются в грудном молоке

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как долго следы марихуаны сохраняются в грудном молоке. Исследование было опубликовано в журнале Pediatrics.

В некоторых штатах США марихуана легализована. Ее использование как в медицинских, так и в рекреационных целях было замечено у беременных и кормящих женщин. Хотя кормящим матерям не рекомендуется употреблять марихуану, о ее влиянии на ребенка известно немного.

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Исследователи работали с 50 женщинами, которые употребляли марихуану регулярно или изредка. Оказалось, что тетрагидроканнабинол, психоактивный элемент марихуаны, сохранялся в грудном молоке на срок до 6 дней после последнего употребления в 63% случаев.

Грудное вскармливание полезно и для матери, и для ребенка. У женщин оно снижает риск развития рака груди, шейки матки и диабета 2 типа, а у детей повышает иммунитет и снижает риск ожирения, астмы и внезапной смерти. Полученные результаты вызывают опасения относительно здоровья детей. Исследователи надеются, что полученные данные подтолкнут специалистов к изучению последствий употребления марихуаны во время грудного вскармливания.