Ученые раскрыли тайну черного саркофага трех мумий из Египта

Исследователи, занимающиеся изучением останков, обнаруженных в черном саркофаге из египетского города Александрия установили, кем были три мумии, которые были в нем похоронены, передает РИА «Новости».

«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — заявил глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

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По информации ученых, двое похороненных оказались мужчинами, третья — женщиной. Рост женщины составлял от 160 до 164 см, на момент захоронения ей исполнилось 20-25 лет. Один из мужчин был похоронен в возрасте 35-39 лет, его рост составлял 160-165 см, рост второго — 179-184 см, его возраст — приблизительно 40-44 года. В голове одного из них было обнаружено отверстие, которое могло стать последствием операции по трепанации черепа.

«Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества…, однако в Египте она встречалась крайне редко», — рассказала исследователь Зейнаб Хашиш.

Ученые планируют продолжить исследование останков, для чего собираются провести ДНК-экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Египте вскрыли крупнейший неповрежденный саркофаг.