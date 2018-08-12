Москвичам посоветовали наблюдать пик звездопада Персеиды подальше от столицы

Астрономические приборы не понадобятся для наблюдения максимума метеорного потока Персеид в ночь с 12 на 13 августа , сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мэрию.

«В ночь на 13 августа москвичи увидят самый яркий звездный дождь года - в это время наступит максимум метеорного потока Персеид. Они появляются на небе ежегодно в период приблизительно с 20 июля по 20 августа, но самый пик приходится на это время. Наблюдать явление лучше всего подальше от города. Специальные астрономические приборы при этом не нужны. Свечение некоторых, особенно ярких метеоров может длиться до нескольких секунд», — говорится в сообщении.

Звездопад — метеорный поток Персеиды увидят жители России в ночь на 13 августа, когда произойдет частичное затмение Солнца.