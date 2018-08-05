В Казахстане рассказали о будущем ракет «Протон»

Пуски ракеты-носителя «Протон» с космодрома Байконур планируется завершить до 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство оборонной промышленности Казахстана.

«Пуски ракет-носителей «Протон» с космодрома «Байконур» планируется завершить до 2026 года. Перспективы пусков ракет-носителей «Протон» после 2026 года не рассматриваются», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что вывод из эксплуатации одной из площадок для запуска «Протона» планируется в 2023 году. Также ранее были названы сроки остановки производства двигателей для ракет-носителей «Протон». Производство должно быть прекращено до конца 2018 года.