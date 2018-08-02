Обвиняемый по делу о госизмене в ЦНИИмаш заявил о невиновности

Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, которого обвиняют в госизмене, не считает себя виновным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Евгения Смирнова.

По словам адвоката, Кудрявцев не понимает, в чем его обвиняют, и не дает показаний. Защита собирается подать кассационную жалобу на заключение под стражу 74-летнего ученого.

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«Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е», — заявил Смирнов.

Адвокат отметил, что основанием для задержания Кудрявцева стала отправка в Бельгию секретных данных из Королева, в то время как защите неизвестно, «с какого устройства и сколько раз что-либо отправлялось».

По имеющимся данным, ученого обвиняют в передаче секретных сведений Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии — организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе подтвердили задержание еще одного руководителя.