У Кембриджского профессора украли медаль Филдса на церемонии награждения

Каучер Биркар, профессор Кембриджского университета, лишился медали Филдсовской премии сразу после вручения этой самой престижной награды ученых в области математики. Инцидент произошел накануне в Бразилии, где проходила церемония награждения, сообщает BBC. Он стал одним из четырех лауреатов, получивших медаль за вклад в развитие математики, в момент получения награды он сказал, что «не мог вообразить, что это станет правдой».

Однако уже спустя несколько минут он понял, что лишился золотой медали.

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По словам математика, он положил медаль вместе с мобильным телефоном и бумажником в портфель в конференц-холле, где проходила церемония, после чего портфель пропал. Он вызвал охрану, вскоре портфель нашли, однако без бумажника и полученной медали.

Каушер Биркар родился в Иранском Курдистане, его детство пришлось на войну между Ираком и Ираном. После учебы в Тегеранском университете он отправился в Британию, где попросил политического убежища. Среди метематиков он известен, как признанный специалист в области бирациональной геометрии, ранее он становился лауреатом премии Леверхульма.