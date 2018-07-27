Ученые обнаружили на Гавайях редкий гибрид дельфина

Ученые обнаружили в водах у Гавайев редкого гибридного дельфина, об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте исследовательского коллектива Cascadia Research.

Обнаруженная особь, согласно данным ученых, является гибридом широкомордого дельфина (Peponocephala electra), который таксономически близок касаткам, и крупнозубого дельфина (Steno bredanensis). Генетическое исследование подтвердило эту гипотезу.

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«Ранее были зарегистрированы гибриды разных видов китов и дельфинов, но это первый случай скрещивания между этими двумя видами и только третий подтвержденный случай (с учетом генетики) гибрида диких животных между двумя видами в семье Delphinidae», — заявил исследователь Робин Бэйрд телеканалу Fox News.

Ранее ученые выяснили, что делает дельфинов в неволе счастливыми.