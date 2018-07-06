Ученые поняли, как алкоголь превращает мужчин в маньяков

Алкогольное опьянение провоцирует мужчин на сексуальное насилие, установили исследователи из Йельской школы медицины в США. При этом грубостью на отказ в сексе реагируют даже трезвые мужчины. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aggressive Behavior.

Участниками исследования стали 62 мужчины в возрасте около 20 лет, разделенные на две группы — одни из них не употребляли алкоголь, другие находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Участники должны были пообщаться с женщиной в симуляторе свидания, где предлагались варианты реплик, как склоняющие партнершу к сексуальному контакту, так и нет. Сама же девушка была не против одних видов эротического взаимодействия, но отказывала в других, причем чем сильнее настаивал участник, тем более резкими были ее отказы.

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Как и ожидалось, участники охотно вступали в те виды сексуального взаимодействия, на которые была согласна воображаемая партнерша. Однако те из них, которые были пьяны, активнее настаивали на нежелательных для нее формах контакта. И пьяные, и трезвые мужчины использовали весьма грубые реплики для того, чтобы склонить партнершу к неприятным действиям.

«Мы выяснили, что алкогольное опьянение повышает вероятность того, что мужчина будет настаивать на нежелательном для партнерши сексе, даже получив отказ. Кроме того, отказ приводит к грубым высказываниям со стороны мужчины даже в том случае, если он трезв», — сообщают исследователи.