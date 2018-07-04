Источник: Россия и Китай могут построить совместную космическую станцию

Китайская делегация проведет с представителями «Роскосмоса» переговоры о создании совместной орбитальной станции, передает РИА «Новости» информацию от источника в ракетно-космической отрасли.

«Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ», — сказал источник.

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Он отметил, что китайская делегация также представит на обсуждение возможность создания совместной космической станции.

По словам источника, китайцев, которые планируют начать строительство многомодульной космической станции в ближайшие годы, интересует имеющийся у России опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов. Также он посчитал, что Китай не располагает рядом «критически важных» технологий и постарается получить их в обмен на свое партнерство.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились о совместном исследовании Луны.