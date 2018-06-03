Ученые рассказали, как пищевая сода помогает в лечении от рака
Ученые из Института Людвига по исследованию рака выяснили, что пищевая сода повышает эффективность химиотерапии. Об этом сообщает EurekAlert.
Согласно результатам исследования, употребление разбавленной в воде пищевой соды делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению.
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Как отмечается, ученые выяснили, что пищевая сода может нейтрализовать некоторые проблемы, которые возникают при разрастании раковой опухоли.
Ранее сообщалось, что в США обнаружили неожиданную пользу пищевой соды для здоровья.
По словам ученых, сода способствует улучшению работы селезенки и образованию большего количества желудочной кислоты.