Ученые рассказали, как пищевая сода помогает в лечении от рака

Ученые из Института Людвига по исследованию рака выяснили, что пищевая сода повышает эффективность химиотерапии. Об этом сообщает EurekAlert.

Согласно результатам исследования, употребление разбавленной в воде пищевой соды делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению.

Реклама

Как отмечается, ученые выяснили, что пищевая сода может нейтрализовать некоторые проблемы, которые возникают при разрастании раковой опухоли.

Ранее сообщалось, что в США обнаружили неожиданную пользу пищевой соды для здоровья.

По словам ученых, сода способствует улучшению работы селезенки и образованию большего количества желудочной кислоты.