Источник: «Роскосмос» может недополучить денег из бюджета

«Роскосмос» может недополучить средства из бюджета, что может привести к сокращению действующей Федеральной космической программы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, госкорпорация может недополучить около 150 млрд руб. в ближайшие три года.

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«Речь идет о том, что по таким космическим программам как ФЦП «Развитие космодромов» и Федеральная космическая программа до 2025 года госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 миллиардов рублей меньше ранее запланированных объемов, в 2020 году — на 52 миллиарда рублей, в 2021 году — 75 миллиардов рублей меньше», — сказал источник.

Он отметил, что нехватка средств уже влияет на создание новых межпланетных проектов и оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин был назначен главой «Роскосмоса».